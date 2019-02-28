شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية نائب أمير الشرقية وحضور وكيل الإمارة.. تكريم «سفراء التفوق» والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، رعى وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، مساء أمس الأول مهرجان تكريم سفراء التفوق من طلاب تعليم الشرقية للعام الدراسي 1438 /1439هـ والبالغ عددهم «222» طالباً، وذلك بحضور الشريك الإستراتيجي للمهرجان أمانة المنطقة الشرقية ومثلها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، إلى جانب الراعي المستضيف شركة أرامكو ومثلها مدير عام شئون أرامكو الحكومية خالد الملحم، وسط حضور عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بالمنطقة بمقر مدرسة الظهران الثانوية بحي الدوحة.

وقد بدئ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الطالب راشد الدوسري، كلمة سفراء التفوق شكر فيها كل من ساعده وزملاءه على هذا التفوق ليحصدوا اليوم جهدهم الذي زرعوه خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن المتفوقين هم عدة المستقبل وعماد الوطن وعليهم أن يستثمروا طاقاتهم وما تعلموه في خدمة الوطن للنهوض به، حاثًا إخوانه المتفوقين على الاستمرار في مسيرة التفوق.

من جهته ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أسرة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية براعي الحفل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وبوكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال لتشريفه وحضوره الحفل نيابة عن سموه الكريم وبالحضور المشارك، منوهًا بالجهود الجبارة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية تحقيقًا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن واستثماره في الإنسان السعودي الذي يمثل الركيزة في بناء المجتمع المعرفي.

عقب ذلك قدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا كلمة الشريك الإستراتيجي للمهرجان أمانة المنطقة الشرقية هنأ فيها المتفوقين على هذا الإنجاز، موضحًا أن التفوق والتميز أصبح من الأساسيات في أي عمل أو مجال يشارك فيه الفرد ليواكب التطور والتجديد الذي يشهده العالم، بعد ذلك بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين بالمرور من أمام وكيل إمارة المنطقة، بعدها تم تكريم الشركاء والداعمين.