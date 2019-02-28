خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان السيسي في ضحايا محطة القطارات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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وقال ولي العهد السعودي "تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

واندلع حريق هائل داخل محطة مصر في ميدان رمسيس بالعاصمة القاهرة، جراء اصطدام جرّار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف رقم 6 بالمحطة.

وأودى الحادث بحياة 20 شخصا، وإصابة نحو 40 آخرين، حسب حصيلة رسمية، وأيضاً دفع وزير النقل المصري هشام عرفات لتقديم استقالته، وإيقاف العمل بالمحطة الرئيسية التي تشهد توافد الآلاف يوميا، حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم.