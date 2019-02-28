نشوة الفتح تهدد أحد بملعبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف أحد على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة نظيره الفتح في مباراة مهمة للطرفين، ضمن الجولة الـ 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة صاحب الأرض والجمهور الذي لا يزال في بحث مستمر عن طوق نجاة، حيث يتذيل الدوري برصيد 12 نقطة. وسيحاول المدير الفني التونسي عمار السويح إيقاف النزيف النقطي لفريقه عقب التعثر في المواجهة الأخيرة أمام الوحدة، والعودة لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في إخراج الفريق إلى بر الأمان.

أما الفتح الذي يملك 31 نقطة في المركز السابع، فيدخل المباراة بوضع أفضل من مضيفه من واقع عطائه في الجولات الأخيرة وفوزه في 3 مباريات من أصل 4، وهو ما مكن مدربه التونسي فتحي الجبال من الحصول على جائزة أفضل مدرب لشهر فبراير.

وسينحصر سعي الجبال اليوم في العودة بكامل نقاط المباراة طمعا في المنافسة ودخول المربع الذهبي في ظل فارق الإمكانات لصالح النموذجي.