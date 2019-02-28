«الفار» يتسلل للأبراج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة تطبيق تقنية الفيديو المساعد «فار» بدءا من الجولة الـ17 للدوري الممتاز، ونصف نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة. وأوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالله العجلان أن تطبيق التقنية في المباريات المنقولة تلفزيونيا سيكون فقط في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة، وفي بعض الحالات الاستثنائية التي يكون فيها عدم تأكد من حالة تتطلب إعادتها والوقوف عندها، وذلك ضمن سلطات الحكم الأول حسب نص المادة (46)، مبينا أن صاحب القرار الحكم الأول في المباراة بالتشاور مع المراقب الفني، فيما لن يسمح للمدربين أو الإداريين بطلب الرجوع للقطات الفيديو، والحكم الأول هو من يقرر ذلك، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يطبق هذه التقنية في المباريات الدولية.



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