223 حكما بالإعدام في إيران خلال 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

نفذت إيران العام الماضي 223 حكما بالإعدام بحسب معلومات الحكومة الألمانية، وذكرت صحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية الصادرة أمس، استنادا إلى رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن في أربع حالات على الأقل تم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مدانين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا قصرا.

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وبسبب تعديل تشريعي في جرائم المخدرات، تراجع في المقابل عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران خلال 2018 بوضوح، بعدما بلغ عدد حالات الإعدام 477 حالة في 2016 و429 حالة في 2017.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، يقبع حاليا أربعة ألمان في السجون الإيرانية، ولم تدل الخارجية الألمانية بمزيد من التفاصيل عن هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تطبق في نحو ثلث دول العالم، وليس هناك بيانات دقيقة عن عدد الحالات، ويرجع السبب في ذلك إلى الصين على وجه الخصوص بسبب عدم إعلانها بيانات عن عدد حالات الإعدام لديها. وترجح منظمة العفو الدولية أن يكون هناك آلاف من حالات الإعدام سنويا في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.