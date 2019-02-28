مقتل طفل سوداني دهسا خلال فض مظاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس مقتل طفل دهسا بسيارة تقودها قوات فض التظاهرات بمدينة بحري شمال الخرطوم، وقالت إن سيارة دفع رباعي دهست الطفل «5 أعوام» بجانب شقيقه «3 أعوام»، حيث توفي الأول متأثر بجراحه فجر أمس، بينما أصيب الثاني بإصابات خطيرة بالصدر سببت له نزيفا بالرئتين.

وبحسب شهود عيان، اخترقت سيارة الأمن جدار منزل الطفلين أثناء ملاحقة المتظاهرين داخل الحي بمنطقة الدروشاب ودهست الطفلين وهما نائمان بالقرب من الجدار. وشهد حي الدروشاب خروج مظاهرات ليلية ضمن عدد من أحياء الخرطوم في تحد لقرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ وحظر التظاهرات.