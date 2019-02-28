محاكمة حزب رشح شقيقة ملك تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك بدأت محكمة تايلاندية أمس النظر في قضية ضد حزب سياسي بسبب تسميته للشقيقة الكبرى لملك البلاد كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في 24 مارس. ويواجه حزب «راكسا شارت» التايلاندي الحل من جانب المحكمة الدستورية، فيما يواجه مسؤولوه التنفيذيون منعهم من العمل السياسي مدى الحياة، بعد أن اتخذ خطوة غير مسبوقة عند ترشيح أوبولراتانا «67 عاما» لمنصب رئيس الوزراء في أوائل هذا الشهر.



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