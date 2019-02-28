اعتقال جاسوس روسي في السويد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم
أعلنت السلطات السويدية اعتقال شخص بشبهة التجسس لصالح روسيا.
ونقلت وكالة بلومبيرج أمس عن جهاز الأمن السويدي، أن اعتقال الشخص تم بعد اجتماع بوسط ستوكهولم.
وأضافت أن القضية تتعلق بمشتبه به تم تجنيده كعميل من جانب ضابط استخبارات روسي يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد، وتعود إلى 2017. وكشفت أن المشتبه به يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في السويد.
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