التسجيل في التأمينات الاجتماعية السعودية رابط وطريقة التسجيل عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية...

التسجيل في التأمينات الاجتماعية، لها أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وتهدف التأمينات الاجتماعية إلى تحقيق الصورة الفعالة لجميع أشكال التكافل الاجتماعي من خلال مجتمع مترابط تماما يشارك فيه جميع المواطنين، وهو العمل علي أفاده ورعاية العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الحكومي تحت رئاسة الأجور، من أجل تحقيق حياة أفضل للعاملين، في حالة أن كان لديهم الأمل في ترك العمل بسبب التقاعد أو لسبب آخر مثل العجز أو الموت.

رابط وطريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية

نرفق لكم خطوات التسجيل في التأمينات الاجتماعية السعودية وهي كالتالي:-

تسجيل الدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

انقر علي أيقونه (مشترك).

ستنتقل تلقائيا إلى صفحة البيانات من أجل التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وفي الخانة المخصصة نقوم بتعبئة البيانات التالية:

رقم الهوية الوطنية الذي هو الرمز المستخدم والذي سيستخدم بعد ذلك للدخول في النظام.

البريد الإلكتروني الرسمي يجب أن يكون هذا البريد الإلكتروني خاصا بمالك الاشتراك ويتم تفعيله لأنه سيتم إرسال رسالة بها هذا السؤال “هل الرابط الخاص بالتنشيط لهذا الحساب صحيح ؟

يتم تأكيد البريد الإلكتروني.

سوف تتلقي كلمه المرور الخاصة بك.

سيطلب منك تأكيد كلمه المرور .

قم بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك، لأنة سيتم إرسال رمز التفعيل عن طريق الرسالة النصية.

ستحتاج بعد ذلك إلى تأكيد رقم هاتفك الذي كتبته.

سوف تجد مربع التحقق وهنا سوف نقوم بنقل الرمز والتحقق المطبوع وكتابته في المربع الفارغ.

الآن وبعد كتابة جميع البيانات المذكورة أعلاه والتأكد من أنها صحيحة تماماً، انقر علي الزر الأزرق المسمي “حفظ.

بعد ذلك سوف تتلقي رسالة علي البريد الإلكتروني الخاص بك تحتوي علي رابط لتفعيل الحساب الجديد، انقر عليه ثم اكتب رمز التفعيل الجديد الذي تم استلامه علي رقم الهاتف المحمول الخاص بك، وبهذه الطريقة أصبح للمشترك الجديد حسابا رسميا علي بوابة التأمينات الاجتماعية السعودية، ومن خلال هذا التسجيل يمكنكم أيضاً الدخول علي الحساب للاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية ومتابعتها بشكل دوري دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمين.