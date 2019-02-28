السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
أطلقت وزارة العدل سبع خدمات الكترونية جديدة للمحامين والمتدربين من خلال بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» تغنيهم عن زيارة مقر الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم، مبينة أنها تنوي إطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قريبا.
خدمات تطلق قريبا
- قيد محام ممارس جديد
- تجديد رخصة محام
- تحديث بيانات محام
المحامون والمحاميات المسجلون
5161 محاميا
332 محامية
الرخص المسجلة خلال العامين الماضيين
المحامون
1439
877
1438
730
المحاميات
1439
147
1438
83
- قيد محام متدرب جديد والحصول على شهادة تعريف
- انتقال محام متدرب إلى آخر والحصول على شهادة تعريف حديثة
- الاستعلام عن المحامين المعتمدين من خلال قائمة المصرح لهم مصنفة حسب المدينة
- الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين
- إخلاء طرف محام متدرب من قبل المحامي
- عرض بيانات المتدربين لدى المحامي
- تسجيل محام متدرب من قبل المحامي نفسه
كانت هذه تفاصيل خبر 7 خدمات الكترونية جديدة تقدمها العدل للمحامين والمتدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.