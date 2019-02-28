السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض أطلقت وزارة العدل سبع خدمات الكترونية جديدة للمحامين والمتدربين من خلال بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» تغنيهم عن زيارة مقر الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم، مبينة أنها تنوي إطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قريبا. خدمات تطلق قريبا قيد محام ممارس جديد

تجديد رخصة محام

تحديث بيانات محام المحامون والمحاميات المسجلون 5161 محاميا 332 محامية الرخص المسجلة خلال العامين الماضيين المحامون Advertisements 1439 877 1438 730 المحاميات 1439 147 1438 83 قيد محام متدرب جديد والحصول على شهادة تعريف

انتقال محام متدرب إلى آخر والحصول على شهادة تعريف حديثة

الاستعلام عن المحامين المعتمدين من خلال قائمة المصرح لهم مصنفة حسب المدينة

الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين

إخلاء طرف محام متدرب من قبل المحامي

عرض بيانات المتدربين لدى المحامي

تسجيل محام متدرب من قبل المحامي نفسه



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كانت هذه تفاصيل خبر 7 خدمات الكترونية جديدة تقدمها العدل للمحامين والمتدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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