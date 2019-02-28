إطلاق 11 موسما سياحيا تغطي مناطق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إطلاق مبادرة «مواسم السعودية 2019» في نسختها التجريبية هذا العام، متضمنة 11 موسما سياحيا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.

وتعد المبادرة نتاج جهود جهات حكومية عدة عملت منذ منتصف 2018 على إطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عليا يرأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة الفعاليات الأمير محمد بن سلمان، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

ويشمل برنامج مواسم السعودية 2019 عددا من البرامج المصممة خصيصا لعدد من مناطق ومدن المملكة التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية في العام الأول كمرحلة تجريبية، وسيعلن عن مواسم 2020 بنهاية 2019.

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وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب «إن البرنامج يأتي في إطار رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وبناء مجتمع حيوي، حيث تزخر السعودية بعدد من المقومات السياحية المهمة، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة والثقافة العربية الأصيلة، والمواقع التاريخية العريقة والبنى التحتية المتطورة. وسيسهم ذلك في زيادة حجم الإنفاق في الداخل وتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة».

من جهة أخرى أعلنت هيئة السياحة عن توفير منصة الكترونية لهذه المواسم، تسهل على الزائر التعرف على الفعاليات وحجز التذاكر الخاصة بها، وستتم تغذيتها بالمعلومات قبل انطلاق هذه المواسم.

ويأتي موسم المنطقة الشرقية المزمع إطلاقه منتصف مارس المقبل كأول هذه المواسم التجريبية.

جهات شاركت في إطلاق المبادرة

وزارة الثقافة

الهيئة العامة للترفيه

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات