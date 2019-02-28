الخارجية المصرية لإردوغان: تصريحاتك مليئة بالحقد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

قالت وزارة الخارجية المصرية إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي هاجم فيها أخيا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «تنطوي على حقد».

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «الرئيس التركي إردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية، تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها».

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وقال «إن مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من اقترف ما يلي: حبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي، وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا».

وأضاف المتحدث «أنه تم فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية».

وتابع «خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال».