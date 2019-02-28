إغلاق 120 محلا مخالفا في الجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الجبيل

أغلقت بلدية محافظة الجبيل 120 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية، وأنذرت 399 محلا، فيما رصدت 477 مخالفة صحية، وذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس صالح القرني، أن البلدية نفذت 1560 جولة تفتيشية ميدانية للمحلات والمنشآت الغذائية، وذلك خلال شهري ربيع الآخر وجمادى الأول للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المنشآت الصحية وإحكام الرقابة الصحية والالتزام بالأنظمة وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأضاف المهندس القرني أنه تم تحصيل المبالغ المترتبة على تلك المخالفات ومصادرة 620 كلج و230 لترا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها.

المخالفات المرصودة: