وزير العمل: لقاء الملك سلمان سيحفز أبناء وبنات الوطن في مواصلة بناء ونماء بلادنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين قائلا «تشرفنا وزملائي في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة والعاملين والعاملات في القطاع الخاص، بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي سيكون تاريخيا في مسيرتنا التنموية الوطنية، وتحفيزا لأبناء وبنات الوطن في مواصلة بناء ونماء بلادنا، حيث يمثل الحاضرون مختلف القطاعات والأنشطة والمهن».

وأضاف الراجحي أن لقاء خادم الحرمين يجسد أهمية عالية في دعم العملية الإنتاجية والتنموية التي تتحقق بالموارد البشرية الوطنية بكل فخر وتفان في سوق العمل، ودعما للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في التنمية الشاملة لوطننا ومساهما فاعلا في توظيف المواطنين والمواطنات، ومعتمدا عليهم في العمل والإنتاج والنمو والتطور.

وقال «إن أبناء وبنات الوطن يعملون بكفاءة عالية في القطاع الخاص؛ وفخورون بالالتقاء بكم والتشرف بالسلام عليكم، رغم عظم مسؤولياتكم، وهو يوم اعتزاز بالنسبة لهم ولنا جميعا أن نحظى باهتمامكم وعنايتكم الكريمة».