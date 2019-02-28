«الدفاع» تستعرض أحدث معداتها في معرض متنقل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)دشن قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي أمس (الأربعاء)، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية، لمواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، ويستمر 5 أيام، في قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، بحضور قادة القطاعات العسكرية في جدة.
وهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال جليلة، وإبراز الإنجازات والتطور في وزارة الدفاع، ومكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والمليك والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها.
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