شكرا لقرائتكم خبر عن العمرو: مناقشة تشكيل مجلس استشاري إقليمي لمكافحة الحرائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مناقشة تأسيس مجلس إقليمي لمكافحة الحرائق يضم دول المنطقة كافة إلى جانب الشركات المهتمة، على رأسها شركة أرامكو السعودية . ويتم من خلاله دراسة جميع ما يطرح، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، بما يصب في مصلحة دول الخليج العربي، وبما يخدم رجال الدفاع المدني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء الذي أقيم بمملكة البحرين أمس (الأربعاء)، برعاية وزير الداخلية البحريني الشيخ الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة، وتنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، بحضور ومشاركة قيادات الدفاع المدني والإطفاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما أشاد العمرو بالحركة التطويرية للدفاع المدني السعودي، أثنى على تعاون إدارات الدفاع المدني في دول الخليج العربي، وقال: هناك خطة مشتركة، بحيث تنتقل وحدات الدفاع المدني في ما بينها في حال تطلب الأمر إسناد دولة إلى أخرى، كما أن هناك تمارين وتدريبات طبقت لدول الخليج في هذا الجانب، متطلعا إلى التعاون مستقبلا في هذا المجال، إضافة إلى التعاون المستمر للدفاع المدني مع شركة أرامكو بما يخص السلامة ومكافحة الحرائق والمخاطر البترولية والصناعية وغيرها وهي شراكة دائمة وليس لها حدود في جوانب مختلفة.

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من جانبه، أكد مدير إدارة منع الخسائر بأرامكو السعودية رئيس المؤتمر المهندس غسان أبوالفرج أن تقنية النانو المتطورة سيتم استخدامها بأرامكو في عمليات الإطفاء.

من جهة أخرى، أعلن الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني أعدت خطة متكاملة لتفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني تتضمن تنفيذ حملة توعوية مكثفة وبرامج إعلامية وتعليمات إرشادية للتعريف بأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان بالمنازل للحيلولة دون الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث بسبب غياب تلك الأجهزة عن المنازل.

وأبان أن (الحملة التثقيفية الإعلامية لـ «كاشف الدخان») تستمر لمدة أربعة أسابيع تحت شعار «#كاشف_الدخان_لك_أمان»، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة.