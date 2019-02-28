شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يبحث تطوير الإعلام مع الإمارات والبحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أمس (الأربعاء) في مكتبه، مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد خلفان النعيمي، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

كما بحث وزير الإعلام مع نظيره البحريني علي بن محمد الرميحي، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.