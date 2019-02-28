شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يزف 2894 خريجاً بالجامعة الإسلامية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نهلة الجمال (المدينة المنورة)رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمس (الأربعاء)، حفل تخريج 2894 طالبا من 111 دولة، يمثلون الدفعة 55 من طلاب الجامعة الإسلامية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.
ودشن الأمير فيصل بن سلمان، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته الثامنة، ويستمر حتى 2 رجب القادم، بحضور عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين بالمملكة، وعضوات مجلس الشورى: الدكتورة عالية الدهلوي، الدكتورة نورة المساعد، الدكتورة نورة المري، الدكتورة حنان الأحمدي، الدكتورة نوف العنقري، الدكتورة جواهر العنزي، الدكتورة لطيفة البوعينين، الدكتورة جواهر اليامي، الدكتورة أحلام حكمي، الدكتورة سامية بخاري، والدكتورة لينا آل معينا, وأقيمت المناسبة وسط أجواء ممطرة، ما اضطر بعض عضوات الشورى لاستخدام المظلات أثناء هطول الأمطار.
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