شكرا لقرائتكم خبر عن الكامل: مصادرة 250 كيلو غرام حطب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أزالت فرق الرقابة الميدانية، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مواقع معامل تصنيع فحم بدائية في وادي «وبح ونسيت» الواقع 20 كيلومترا شرق محافظة الكامل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية. أزالت فرق الرقابة الميدانية، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مواقع معامل تصنيع فحم بدائية في وادي «وبح ونسيت» الواقع 20 كيلومترا شرق محافظة الكامل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية. وصادرت الفرق ربع طن حطب، وموتور يستخدم في قطع الأشجار، وجوال أحد العمالة الذي لاذ بالفرار، فيما لاحظت الفرق عددا كبيرا من العمالة الإفريقية والقبض على عدد منهم، ويجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي، حسبما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مبينا أن منع الاحتطاب لا يزال قائما بناءً على نظام المراعي والغابات، الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا لمحاربة هذه الظاهرة.



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