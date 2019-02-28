شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إصابة خمسيني في حريق «مشرفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)

تسبب حريق اندلع أمس (الأربعاء) في مبنى بحي مشرفة في جدة، في إصابة خمسيني، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، وتم إخلاء المبنى من قاطنيه.

وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أسعفت فرق الهلال الأحمر الخمسيني في موقع الحادثة قبل نقله للمستشفى، فيما تسبب الحريق في تصاعد كميات كبيرة من الدخان غطت أرجاء الدور الثالث من المبنى وتسربت للأدوار الأخرى، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إخلاء سكان العمارة احترازيا حفاظا على سلامتهم.

وأضاف «أنهت فرق الإنقاذ أعمالها في تمشيط البناية والتأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين خلف الأدخنة المتصاعدة». وبين أن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق بعد تحديد نقطة بدايته داخل غرفة بالدور الثالث، ولا تزال أعمال التحقيق جارية.