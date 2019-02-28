شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات مجانية لمعتمري الداخل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلقت وزارة الحج والعمرة، برنامج عمرة الداخل، بتسيير حافلات مجانية كل ساعة، لنقل معتمري الداخل من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى المسجد الحرام، وفقا لما بينته إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها أمس (الأربعاء) على موقعها في «تويتر».

أطلقت وزارة الحج والعمرة، برنامج عمرة الداخل، بتسيير حافلات مجانية كل ساعة، لنقل معتمري الداخل من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى المسجد الحرام، وفقا لما بينته إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها أمس (الأربعاء) على موقعها في «تويتر».

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