شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تستضيف المعتمرين الباكستانيين بعد تعليق رحلاتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

وجّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، باستضافة المعتمرين والزوار الباكستانيين وتقديم كافة الخدمات لهم، حتى يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعد تعليق الرحلات الجوية بسبب الأحداث التي شهدتها الحدود الباكستانية/الهندية.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور عبدالعزيز وزان لـ«الخليج 365»، إن توجيهات وزير الحج صدرت بتقديم كافة الخدمات المعتمرين الباكستانيين، بعد تعذر وصول مؤسساتهم وشركاتهم جراء الأحداث الأخيرة، وتم إيواء أكثر من 2700 معتمر في مركز الاستقبال التابع للوزارة في منطقة الزايدي بمكة المكرمة، كما تمت استضافة أكثر من 1700 معتمر في المدينة المنورة وتقديم كافة الخدمات لهم.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي، استضافة عدد من شركات ومؤسسات العمرة معتمرين باكستانيين تفاعلا مع ظروفهم.