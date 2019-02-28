شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: مهتمون بالعمل ليتولى المواطن النهوض ببلده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

جاء ذلك لدى استقباله في قصر اليمامة في الرياض أمس (الأربعاء)، عدداً من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.