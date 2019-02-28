شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: لقاء تاريخي في مسيرتنا التنموية الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يجسد أهمية عالية في دعم العملية الإنتاجية والتنموية التي تتحقق بالموارد البشرية الوطنية بكل فخر وتفانٍ في سوق العمل، ودعما للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة لوطننا ومساهما فاعلا في توظيف المواطنين والمواطنات، ومعتمدا عليهم في العمل والإنتاج والنمو والتطور.

وفيما رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، قال: «تشرفنا وزملائي في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة والعاملين والعاملات في القطاع الخاص، بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي سيكون تاريخيا في مسيرتنا التنموية الوطنية، وتحفيزا لأبناء وبنات الوطن في مواصلة بناء ونماء بلادنا، حيث يمثل الحاضرون مختلف القطاعات والأنشطة والمهن». وأضاف أن «أبناء وبنات الوطن يعملون بكفاءة عالية في القطاع الخاص؛ وفخورون بالالتقاء بكم والتشرف بالسلام عليكم، رغم عظم مسؤولياتكم، وهو يوم اعتزاز بالنسبة لهم ولنا جميعا أن نحظى باهتمامكم وعنايتكم الكريمة».