شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ وايداربيكوف يبحثان تفعيل الصداقة البرلمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ أمس (الأربعاء) وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وقرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ولاسيما على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه، نقل وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقات.

وأكد أهمية المكانة التي تتبوأها المملكة والتأثير المهم لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة، منوهاً بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقات الثنائية بينهما، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.