رئيس هيئة الفضاء يستعرض مع سفير كوريا العلاقات الثنائية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة

استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) في الرياض، مع سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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