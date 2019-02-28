شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: نساند تحالف دعم الشرعية باليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

جدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التأكيد بدعم البرلمان العربي ومساندته التامة لتحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة، وتثمينه عالياً لما يقوم به من جهود مقدرة خدمةً للشعب اليمني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني لاستعادة مؤسسات الدولة، والنهوض باقتصاده، ودعم استقراره، والحفاظ على هويته العربية واستقلاله ووحدة أراضيه، والتصدي لكافة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وأثنى السلمي على تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ500 مليون دولار، ودولة الكويت بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للشعب اليمني، وقال إن البرلمان العربي يُثمن المساعدات القيمة التي قدمتها الدول العربية الثلاث لدعم الشعب اليمني وتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة لحاجات اليمنيين وإيجاد السُبل الكفيلة لتعزيز الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأكد رئيس البرلمان العربي أن المساعدات تعبر عن التعاضد والتضامن بين الدول العربية على أرض الواقع، انطلاقاً من حرصها على الوقوف مع اليمن في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، واستمراراً لدعمها الدائم له في كافة المجالات، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق، وتترجم اهتمام الدول العربية باليمن بما يمثله من عمق أخوي وإستراتيجي لأشقائه العرب في إطار وحدة المصير المشترك للدول العربية.

وأشار السلمي إلى متابعة البرلمان تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وما يعانيه الشعب اليمني في الجانب الإنساني خصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي، وقيام الأمم المتحدة بعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن، دعت إليه الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام في المؤتمر بهدف تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني.