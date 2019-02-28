شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لإعادة تأهيل «الأطفال المجندين» في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية. وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري. وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن. كما وزع المركز 3.235 كرتوناً من التمر على النازحين والمتضررين في قرى عدة بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها 19.410 أفراد. وفي السياق ذاته، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مديرية تبن بمحافظة لحج دورات تأهيل مزارعي مديرية المسيمير، يستفيد منها 50 مزارعا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والبرامج التدريبية بالقطاع الزراعي. ويتلقى المشاركون في الدورات معلومات ومعارف نظرية وتطبيقية عن تكنولوجيا الزراعة الحديثة والري والمقننات المائية.

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية. وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري. وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن. كما وزع المركز 3.235 كرتوناً من التمر على النازحين والمتضررين في قرى عدة بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها 19.410 أفراد. وفي السياق ذاته، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مديرية تبن بمحافظة لحج دورات تأهيل مزارعي مديرية المسيمير، يستفيد منها 50 مزارعا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والبرامج التدريبية بالقطاع الزراعي. ويتلقى المشاركون في الدورات معلومات ومعارف نظرية وتطبيقية عن تكنولوجيا الزراعة الحديثة والري والمقننات المائية.

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