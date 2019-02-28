وزارة الدفاع تحكي تضحيات رجال القوات المسلحة في معرضها المتنقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

دشن قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله الطويلعي أمس المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية في جدة، وذلك لمواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع والذي يستمر خمسة أيام، والمقام بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، بحضور قادة القطاعات العسكرية.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال جليلة وإبراز الإنجازات والتطور في وزارة الدفاع في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

واشتملت مكونات الأجنحة على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والمليك والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، فيما اختتم جولته بزيارة جناح الخدمات الطبية وقسم التبرع بالدم.