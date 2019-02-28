السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يعقد النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم في جدة اجتماعا لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، يناقش خلاله جهود النيابة في مكافحة الفساد والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعجب يناقش جهود النيابة في مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.