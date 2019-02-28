لائحة التسجيل الاختياري لحقوق المؤلف تحت الرأي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم لإبداء الرأي بشأن «مشروع لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف»، وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440هـ الموافق 14 //3 2019م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة الرسمي saipsaip.gov.sa ، مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

وأكدت أن هذه الخطة تأتي في إطار أهداف الهيئة لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ودعت الراغبين في الاطلاع على نصوص مشروع لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف باللغة العربية لزيارة موقع الهيئة الالكتروني SAIP.GOV.SA.