العلاج بالترفيه في مركز التأهيل الشامل بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام متمثلا بشعبة الخدمات النفسية أمس برنامجا توعويا بعنوان «العلاج بالترفيه»، وذلك على مسرح الوزارة.

وهدف البرنامج إلى تعريف منسوبات المركز ومنسوبات فروع الوزارة بأهمية العلاج بالترفيه لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مهاراتهم وتمكين قدراتهم، ويسهم في تحسين الجوانب العاطفية والحد من الإحساس بالعجز والمشاعر السلبية الناتجة عنه، إضافة إلى إدماجه اجتماعيا ليكون أكثر تقبلا، مستغلا بذلك أقصى الإمكانيات المتاحة له، ومن أهم محاور البرنامج تعريف العلاج بالترفيه، وطريقة وضع خطة علاجيه للمريض وأهميته وأنواعه، وتعريف كل نوع والهدف منه، وآلية عمل العلاج بالترفيه، والفئة المستهدفة لكل نوع من العلاج.

وأوضحت أخصائية العلاج الترفيهي في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض هدى آل رضي أن العلاج الترفيهي هو تقييم لحالة المريض، وإيجاد نقاط الضعف والقوة، والتركيز على هوايات واهتمامات المريض، وبناء على ذلك توضع الخطة العلاجية الترفيهية المناسبة لتأهيل المريض للاندماج مع المجتمع في حياته الجديدة بعد الإصابة التي تعرض لها.