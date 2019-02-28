تمديد العمل في محطات فحص سيارات إلى 11 مساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أمس تمديد العمل في أربع محطات للفحص الفني خلال الفترة المسائية في مدن الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة بدءا من الأحد المقبل، وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة أنه بتعليمات ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، تم إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال المركبات في فترة المساء حتى الـ11م من الأحد وحتى الخميس، وفي يوم السبت ستغلق المحطات أبوابها الـ 10م.

يذكر أن الفحص الفني أحد أهم برامج السلامة الذي تحرص الإدارة العامة للمرور على تطبيقه لرفع مستوى وتنمية سلامة المركبات، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية وحماية البيئة من التلوث الناجم من عوادم المركبات، وكذلك إخفاء المركبات المشوهة وتحقيق الانسيابية في حركة المرور، وتحديد الخلل الموجود بالفعل في المركبة وكشف الأعطال وشيكة الحوادث وإطالة عمر المركبة، حيث يفحص أكثر من 73 جزءا في المركبة الواحدة.