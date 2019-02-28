بنك التنمية يسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي مركبات النقل الموجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم بنك التنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من مركبات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمدينة الرياض، ضمن مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، التي أطلقها الصندوق الخيري الاجتماعي، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، وذلك بحضور ومشاركة مدير عام البنك إبراهيم الراشد، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري.

وأشاد مساعد المدير العام لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس سامي الحسيان، بما تحقق من إنجاز في هذه المبادرة، مثمنا الجهود المشتركة والتكامل الحيوي بين القطاعات المعنية في تفعيلها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع تطلعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم.

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وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف كفالة تمويل 200 مستفيد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لمنتج تمويل مركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية أحد منتجات مسار النقل والتوصيل في البنك، بمبلغ 16 مليون ريال سعودي.

يذكر أن الصندوق الخيري الاجتماعي لايزال يستقبل طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم اشتراطات المبادرة عن طريق الموقع الالكتروني، علما بأن بنك التنمية الاجتماعية قام بدعم وتمويل لقطاع النقل، حيث مول أكثر من 14 ألف مشروع سيارات أجرة بقيمة تزيد عن المليار ريال، حيث يسعى للتوطين والتمكين الاقتصادي والتنموي للمجتمع المحلي متوافقا مع رؤية المملكة 2030، ويرتكز على دعم ورعاية وتمويل المشاريع في هذا النشاط الحيوي، الذي يعزز فرصا أكبر للشباب السعودي للاستفادة منه من خلال تعزيز قدراتهم في هذا القطاع، فضلا عن أثره البالغ في دعم الاقتصاد الوطني لبناء مجتمع حيوي ومنتج.

كما يعد البنك البوابة الأكبر والأوسع نفاذا في التمكين الاقتصادي ذي الأثر الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في السعودية، ويمكن التعرف على منتجات وخدمات البنك بزيارة موقع البنك الالكتروني.