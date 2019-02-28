، النصر لمواصلة الضغط على المتصدر .. والشباب لتأكيد تفوقه التاريخي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات نارية، والإثارة ستكون حاضرة بحضور لقاء من العيار الثقيل هو ديربي مدينة الرياض إلى جانب مباراتين أخريين نتائجها لا تقبل القسمة على اثنين كون أطرافها يرفعون شعارًا لا بديل عن الفوز.

سيكون ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض مسرحًا لمواجهة النصر الوصيف بـ46 نقطة مع جاره الشباب ثالث الترتيب بـ40 نقطة عند الساعة (8:30) مساءً.

يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته المثالية للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب بالوصول للفوز الـ15 من أجل تضييق الخناق على غريمه التقليدي الهلال المتصدر من خلال تقليص الفارق معه إلى 3 نقاط مؤقتًا قبل مواجهة الأخير أمام الفيصلي يوم الجمعة.

في المقابل يسعى الشباب للاستمرار بحصد الانتصارات للجولة الثالثة على التوالي للاقتراب أكثر من مركز الوصافة إضافة إلى أنه يبحث عن تحقيق الفوز الأول على منافسه بعد غيابه عنه في آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخيًا تحمل هذه المواجهة رقم 22 بينهما في تاريخ دوري المحترفين، إذ تمكن الشباب من تحقيق الانتصار في ثماني مواجهات سابقة من أصل 21، وحضر التعادل في سبع مواجهات، فيما فاز النصر في ست مواجهات.

ويدشن التعاون رابع الترتيب بـ36 نقطة مواجهات الجولة بلقاء فريق الاتفاق صاحب المركز التاسع بـ 28 نقطة عند تمام الساعة الرابعة عصرًا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يطمح أصحاب الضيافة التشبث بالبقاء بين الأربعة الكبار من بوابة ضيفهم من خلال إضافته إلى قائمة ضحاياهم بتدوين انتصار يسمح لهم بالاقتراب أكثر من المركز الثالث وأيضًا لتأكيد أن نتيجة الذهاب لم تكن محضة مصادفة.

في حين يأمل الاتفاق إلى إيقاف هدر النقاط المتواصل مع الفريق في الجولات الأربع السابقة واستعادة نغمة الانتصارات لتحسين مركزه على جدول الترتيب من جهة والابتعاد عن مناطق الخطر من جهة أخرى.



فيما يلاقي فريق أحد متذيل الترتيب بـ 12 نقطة نظيره الفتح الذي يمتلك 31 نقطة وضعته في المركز السابع على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عند الساعة (7:05 ) مساءً.