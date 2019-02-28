، أهالي "فيصلية جدة" في عطش.. الشبكة مقطوعة.. و"الأشياب": لدينا توجيه بعدم بيع صهاريج للحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لليوم الثالث دون معرفتهم عن سبب الانقطاع رغم اتصالاتهم على هاتف الشركة

أنهى أهالي حي الفيصلية 3 في جدة يومهم الثالث دون مياه في منازلهم، ولا يعرفون سبب الانقطاع بالرغم من تواصلهم المستمر على هاتف شركة المياه الوطنية؛ إذ يفيد الموظف بعدم ظهور أية مشاكل في النظام، وأنه وفقًا للبيانات الإلكترونية يفترض أن المياه تغذي المنازل!

وبالتوجه لـ"شيب" المياه فوجئوا بمنع دخول صهاريج المياه للحي بحجة أن هناك الكثير من المديونيات والفواتير غير المسددة في حيَّي فيصلية 3 والصفا؛ وبالتالي تم حجب إرسال صهاريج المياه عن كامل الحيَّين، حتى وإن لم يكن الفرد ضمن قائمة الحظر بحجج تعددت بين المنع، وأن الحي مغطى بشبكة المياه!

وقال لـ"الخليج 365" المواطن أحمد عبدالله: منذ 3 أيام والمياه مقطوعة عن منازلنا في حي الفيصلية 3. اعتقدنا في البداية أنها لن تطول، وخصوصًا أن فواتير منزلي مسددة بالكامل. وبالاتصال على هاتف الشركة أفادوا بعدم وجود أية ملاحظات في النظام، وأنه يفترض أن المياه تنساب إلى خزانات منازلنا، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بالرغم من تكرار الاتصالات.

وأضاف: استعان الأهالي بمياه مساجد الحي حتى نفدت تمامًا، وعندما لم نجد حلاً توجهت للأشياب القريبة لطلب صهريج ظُهر اليوم لأفاجَأ باعتذار السائق عن عدم مرافقتي للحي، مبينًا أن ذلك بتوجيه. وبسؤال مسؤول الأشياب أفاد بمنع إرسال الصهاريج لحي الفيصلية 3 وحي الصفا بحجة أن هناك عددًا من أهالي الحي لم يسددوا فواتير المياه؛ فتم حجب الصهاريج عن الحي كاملاً في عقاب جماعي! ومع التأكيد برقم اشتراكي ورقم هويتي، وأنه ليس لدي أية مديونيات، وافق المسؤول على رفع إيميل للشركة.

وتابع: لم يصلني الصهريج أو الرد. وبالعودة للشيب أفادوا بأن الرد على الإيميل سيكون غدًا في ساعات العمل، وربما يكونون ردوا بالموافقة أو الرفض، ولكن المكتب مغلق، ولا يستطيعون الاطلاع على الإيميل إلا في ساعات العمل.

وأردف: عند محاولة جلب صهريج من خارج الشيب لإمداد منزلي وجدت سوقًا سوداء تعرض الصهريج الواحد بـ 500 ريال بحجة أن الحي محظور، وأنه قد يتعرض لمخالفة بالدخول للحي.

وقال المواطن: نناشد التحقيق في تعمد تعطيش أبنائنا، وقطع المياه لأكثر من 60 ساعة حتى الآن؛ ما أدى لتوقُّف أبنائنا عن الذهاب لمدارسهم وهم بهذه الحال، فضلاً عن الأطفال وكبار السن في البيوت.