، "الأرصاد" تنبِّه الشرقية ومكة والرياض: أمطار ورياح تحدُّ من الرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، وتنبيهين للرياض ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخُبر والظهران وبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 صباح الخميس.
وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رابغ وثول والكامل، وتمتد إلى جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 في صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة في وقت سابق أمس منطقة الرياض بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر ورماح والمجمعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الخميس.
"الأرصاد" تنبِّه الشرقية ومكة والرياض: أمطار ورياح تحدُّ من الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، وتنبيهين للرياض ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخُبر والظهران وبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 صباح الخميس.
وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رابغ وثول والكامل، وتمتد إلى جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 في صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة في وقت سابق أمس منطقة الرياض بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر ورماح والمجمعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الخميس.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
01:21 AM
شملت عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الخميس
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، وتنبيهين للرياض ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخُبر والظهران وبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 صباح الخميس.
وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رابغ وثول والكامل، وتمتد إلى جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 في صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة في وقت سابق أمس منطقة الرياض بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر ورماح والمجمعة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الخميس.
، "الأرصاد" تنبِّه الشرقية ومكة والرياض: أمطار ورياح تحدُّ من الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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