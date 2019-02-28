، "العرفج" يطالب بفرض عقوبات على مروجي الشائعات بوسائل التواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن جولة ‫"ولي العهد" الآسيوية تمهِّد الطريق للثورة الصناعية الرابعة

طالب الدكتور أحمد العرفج بفرض عقوبات على مروجي الشائعات في "الواتساب"، مشيرًا إلى أن نظام العمل بالساعات أجدى في رفع إنتاجية الموظف.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية" من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

وفي البداية أشار "العرفج" إلى أن من اللافت في مشاركة ‫"خادم الحرمين الشريفين" بالقمة العربية لمحات تقدير الناس التي تثلج صدورنا لوالدنا الملك، إضافة إلى أن جولة ‫سمو ولي العهد الآسيوية تمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة.

وأكد "العرفج" أن نظام العمل بالساعات أجدى في رفع إنتاجية الموظف؛ وذلك تعليقًا على خبر بعنوان "عضو شورى: توصيتي لتطبيق العمل بالساعات في القطاع الخاص رفضت".

وبيَّن أن "عامل المعرفة" بدأ يتضايق من عبارة يقولها البعض إذا رأى شيئًا جيدًا: "ما كأنك بالسعودية"، متسائلاً: "لماذا الانتقاص"؟!

وفي سياق متصل، وجَّه "العرفج" عشر رسائل من المغردين لشركة المياه الوطنية، متمنيًا أخذها بعين الاعتبار.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض عامل المعرفة كتاب "الصحابة الذين غيّر النبي -صلى الله عليه وسلم- أسماءهم" لمؤلفه "عبدالله الطويل".