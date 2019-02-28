، نتيجة إغلاق المجال الجوي بين الهند وباكستان.. السلطات السعودية تستضيف المعتمرين ،

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بادرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتواصل مع شركات ومؤسسات العمرة من واجب وطني؛ وذلك لاستضافة آلاف الحجاج بعد تعذُّر مغادرتهم بسبب الاضطرابات التي شهدتها صباح أمس الدولتان الجارتان (باكستان والهند)، وتوقُّف المجال الجوي، وعدم استقبال الرحلات في المجال الجوي الباكستاني.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"الخليج 365" إن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة قبل قليل لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين تحت إشراف مسؤولين من وزارة الحج، على رأسهم وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان؛ وذلك تفاعلاً مع ظروفهم الخاصة نظرًا لعدم تمكنهم من المغادرة على رحلاتهم المجدولة لهذا اليوم بسبب الاضطرابات التي شهدتها باكستان والهند هذا اليوم، التي أدت إلى حظر الطيران.
نتيجة إغلاق المجال الجوي بين الهند وباكستان.. السلطات السعودية تستضيف المعتمرينهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-28
بادرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتواصل مع شركات ومؤسسات العمرة من واجب وطني؛ وذلك لاستضافة آلاف الحجاج بعد تعذُّر مغادرتهم بسبب الاضطرابات التي شهدتها صباح أمس الدولتان الجارتان (باكستان والهند)، وتوقُّف المجال الجوي، وعدم استقبال الرحلات في المجال الجوي الباكستاني.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"الخليج 365" إن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة قبل قليل لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين تحت إشراف مسؤولين من وزارة الحج، على رأسهم وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان؛ وذلك تفاعلاً مع ظروفهم الخاصة نظرًا لعدم تمكنهم من المغادرة على رحلاتهم المجدولة لهذا اليوم بسبب الاضطرابات التي شهدتها باكستان والهند هذا اليوم، التي أدت إلى حظر الطيران.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
01:12 AM
بعد تعذُّر مغادرتهم بسبب الاضطرابات التي شهدتها صباح أمس الدولتان الجارتان
بادرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتواصل مع شركات ومؤسسات العمرة من واجب وطني؛ وذلك لاستضافة آلاف الحجاج بعد تعذُّر مغادرتهم بسبب الاضطرابات التي شهدتها صباح أمس الدولتان الجارتان (باكستان والهند)، وتوقُّف المجال الجوي، وعدم استقبال الرحلات في المجال الجوي الباكستاني.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"الخليج 365" إن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة قبل قليل لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين تحت إشراف مسؤولين من وزارة الحج، على رأسهم وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان؛ وذلك تفاعلاً مع ظروفهم الخاصة نظرًا لعدم تمكنهم من المغادرة على رحلاتهم المجدولة لهذا اليوم بسبب الاضطرابات التي شهدتها باكستان والهند هذا اليوم، التي أدت إلى حظر الطيران.
، نتيجة إغلاق المجال الجوي بين الهند وباكستان.. السلطات السعودية تستضيف المعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
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