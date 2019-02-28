محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا ، بعد أن أقصى نظيره ريال مدريد 3 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب سانتياقو برنابيو في نصف النهائي (الإياب).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد أن كان الريال الأقرب لولا رعونة "بنزيما" عند الدقيقة 36 حينما سدد كرة بين أقدام حارس البارسا "تير تشيجين" ومثله "فينسيوس" عند الدقيقة 38 .

ولم تكن محاولات ميسي وسواريز جادة لبلوغ مرمى حارس الريال "كيلور نافاس" في هذا الشوط .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 50 ومن كرة مرتدة سريعة حولها عثمان ديمبيلي إلى سواريز داخل الصندوق، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية على يمين نافاس، استقرت داخل الشباك كهدف أول لبرشلونة.

عند الدقيقة 60 أهدر "لوكاس" فرصة التعديل للريال، حينما سدد كرة ضعيفة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 69 يحرز "فاران" الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه.

ويتلاعب "سواريز" بمدافع الريال "كاسيميرو" ليعيقه الأخير ويحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 73 ليحرز "سواريز" الهدف الثالث لفريقه ويقضي على آمال وطموح الريال في العودة للمباراة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس في نهائي كأس الملك.



برشلونة يضرب الريال بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس الملك Advertisements أحمد سرور الخليج 365 2019-02-28 تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا ، بعد أن أقصى نظيره ريال مدريد 3 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب سانتياقو برنابيو في نصف النهائي (الإياب).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد أن كان الريال الأقرب لولا رعونة "بنزيما" عند الدقيقة 36 حينما سدد كرة بين أقدام حارس البارسا "تير تشيجين" ومثله "فينسيوس" عند الدقيقة 38 .

ولم تكن محاولات ميسي وسواريز جادة لبلوغ مرمى حارس الريال "كيلور نافاس" في هذا الشوط .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 50 ومن كرة مرتدة سريعة حولها عثمان ديمبيلي إلى سواريز داخل الصندوق، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية على يمين نافاس، استقرت داخل الشباك كهدف أول لبرشلونة.

عند الدقيقة 60 أهدر "لوكاس" فرصة التعديل للريال، حينما سدد كرة ضعيفة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 69 يحرز "فاران" الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه.

ويتلاعب "سواريز" بمدافع الريال "كاسيميرو" ليعيقه الأخير ويحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 73 ليحرز "سواريز" الهدف الثالث لفريقه ويقضي على آمال وطموح الريال في العودة للمباراة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس في نهائي كأس الملك.

28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440 01:18 AM ينتظر الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا ينتظر الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا ، بعد أن أقصى نظيره ريال مدريد 3 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب سانتياقو برنابيو في نصف النهائي (الإياب).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد أن كان الريال الأقرب لولا رعونة "بنزيما" عند الدقيقة 36 حينما سدد كرة بين أقدام حارس البارسا "تير تشيجين" ومثله "فينسيوس" عند الدقيقة 38 .

ولم تكن محاولات ميسي وسواريز جادة لبلوغ مرمى حارس الريال "كيلور نافاس" في هذا الشوط .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 50 ومن كرة مرتدة سريعة حولها عثمان ديمبيلي إلى سواريز داخل الصندوق، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية على يمين نافاس، استقرت داخل الشباك كهدف أول لبرشلونة.

عند الدقيقة 60 أهدر "لوكاس" فرصة التعديل للريال، حينما سدد كرة ضعيفة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 69 يحرز "فاران" الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه.

ويتلاعب "سواريز" بمدافع الريال "كاسيميرو" ليعيقه الأخير ويحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 73 ليحرز "سواريز" الهدف الثالث لفريقه ويقضي على آمال وطموح الريال في العودة للمباراة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس في نهائي كأس الملك.



، برشلونة يضرب الريال بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس الملك ،

المصدر : الخليج 365

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