، الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع بصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد مخازن أسلحة.. وأسفرت المعارك عن قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي

تمكَّن الجيش اليمني أمس الأربعاء من السيطرة على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع، العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله: إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كيلومترًا من كتاف للبقع؛ لتلتحم جبهة البقع وكتاف من محاور عدة.



وأكد "الغرباني" أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة في تلك المناطق.