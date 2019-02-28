بالفيديو: كلمة عادل الجبير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تناول وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا العربية والإقليمية، مؤكداً على عمل المملكة الحثيث نحو تعزيز حقوق الإنسان.

وقال الجبير إنه “تم إصدار مراسيم ملكية لتقديم المساعدة القانونية للنساء والأطفال في حال تعرّضهم للضرر”، بالإضافة إلى تعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل لتصل من 32% إلى 40% بحلول عام 2030، فضلاً عن تمكينها من المناصب القيادية بالقطاع الخاص.

وأفاد الجبير بأن موقف المملكة واضح حيال الأزمة اليمنية، فهي دائماً إلى جانب الشرعية وتوفير جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته، مؤكداً إدانة المملكة للانتهاكات الحوثية المرعية من إيران، والانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان في الأهواز.

كما تناول في معرض حديثه الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، حيث طالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67، إلى جانب مطالبته المجتمع الدولي العمل بسرعة لإنهاء الأزمة السورية.