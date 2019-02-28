المرور يوضح سبب اختفاء ساهر في أنفاق مكة المكرمة

أوضح مدير مرور مكة المكرمة، العقيد فواز الحازمي، سبب اختفاء الرصد الآلي “ساهر” في الآونة الأخيرة من أنفاق العاصمة المقدسة، بخلاف ما كان معمولًا به في السابق في عدد من الأنفاق.

وقال العقيد إن سبب خلو أنفاق العاصمة المقدسة من الرصد الآلي “ ساهر ” بخلاف ما كان معمولا به في السابق في عدد من الأنفاق؛ يعود إلى خطة عمل ميدانية، وإن الأمر طبيعي جداً.

يذكر أن الرصد الآلي يتمركز داخل عدد من الأنفاق بالعاصمة المقدسة؛ للحد من السرعات، بينما لوحظ في الآونة الأخيرة اقتصار الرصد فقط في مداخل ومخارج الأنفاق بسرعات محددة يتم وضع لوحات تحديد السرعة لكل نفق.