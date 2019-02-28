«الغذاء والدواء» توضح موقف «السوبيا» المنتشرة بالشوارع

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، افتقاد ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تُسوَّق من قِبَل الباعة المتجولين، كما تفتقد الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل المغرد عبدالعزيز العنقري، عبر حساب الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي قال فيه: «السوبيا التي يبيعونها في الشوارع خصوصًا أيام رمضان إيش وضعها صحيًا».

وردّت هيئة الغذاء: «ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوَّق من قِبَل الباعة المتجولين مثل السوبيا تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم؛ مما قد يؤدي إلى تعريض المستهلكين للخطر».

وكانت جمعیة حماية المستھلك قد قدمت 5 نصائح للمواطنين قبل شرائهم الأطعمة من الباعة المتجولین بالمملكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وأھابت الجمعیة بالمستھلكین ضرورة التأكد من حصول البائع المتجول على تصريح وشھادة صحیة، وملاحظة مستوى نظافته الشخصیة، واھتمامه بارتداء القفازات، وتغطیة شعره، وكذلك استعماله أدوات نظیفة في إعداد الأطعمة.

وشددت «حماية المستھلك» على أھمیة العدول عن الشراء من الباعة المتجولین إذا راودت المستھلك أي مخاوف أو شكوك متصلة بمستوى النظافة، داعیة إلى تجنب استھلاك أي أطعمة تباع في مواقع ملوثة بالأتربة أو العوادم أو قريبة من النفايات.

ولفتت الجمعیة إلى أن ملاحظة إقبال الناس على بائع محدد تُعد مؤشرًا على جودة ما يبیعه، منوھة بأھمیة التأكد من أن الطعام طُهِيَ بصورة جیدة؛ لتفادي أي احتمالیة للتسمم الغذائي.