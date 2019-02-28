الان تتابع جاسر يضيء منزل محمد الروقي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 12:45 ص, 28 فبراير 2019 م التعليقات: 0 و الخليج 365 تبارك له الخليج 365-الرياض رزق الإعلامي محمد الروقي،اليوم، بمولود اتفق وحرمه على تسميته جاسر.

و الخليج 365 تبارك للزميل “الروقي” وتدعو الله أن يجعله من مواليد الفرح والسعادة

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