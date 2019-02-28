خدمة الاستعلام عن التأهيل الشامل بالسجل المدني تعتبر واحدة من اهم الخدمات التي توفرها وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك من اجل حصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة علي رواتب وإعانات مالية تصرف لهم شهريا، وكذلك الأطفال اليتامى وكبار السن، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا عن طريقة خدمة استعلام عن التأهيل الشامل برقم الطلب فرجاء تابعونا متابعينا بالأراضي الحجازية لمعرفة الخطوات.

خدمتي التأهيل الشامل والمساعدة المقطوعة تعتبر من أحد الخدمات الهامة التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات بالأراضي الحجازية، وذلك لكي تحقق هدف وصول الدعم لجميع المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج السعودي، حتي تحقق الوزارة الرعاية الكاملة لتلك الفئات المستهدفة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واليتامى، فمن خلال خدمة استعلام عن الإعانة برقم الهوية يمكن لأي مواطن التأكد من صحة تسجيله بقاعدة بيانات الوزارة من عدمه.

الاستعلام عن التأهيل الشامل بالسجل المدني

يستطيع جميع مستحقي التأهيل الشامل الاستعلام برقم السجل المدني في الضمان الاجتماعي من اجل معرفة صرف المستحقات المالية الخاصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن والأيتام والمطلقات وأصحاب الأمراض المستعصية، وذلك من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن التأهيل الشامل ، من ثم كتابة الأرقام المطلوبة منك بداخل الحقول الفارغة.

من ثم يقوم المستعلم بإحضار الهوية الوطنية من اجل تدوين رقمها بداخل الحقول الفارغة من ثم كتابة رقم المستفيد والرمز المرئي من ثم الضغط علي أيقونة بحث، بعدها سوف يقوم الموقع الرسمي للوزارة بالبحث عن موعد صرف المخصصات المالية شهريا، حيث يمكن استخدام هذه الخدمة شهريا لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة وتوقيت الإعانة المقطوعة للتأهيل الشامل.