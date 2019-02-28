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الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام برقم المستفيد من خلال موقع وزارة العمل والتنمية...

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بإمكان جميع المستفيدين والمستفيدات من برامج وكالة الضمان الاجتماعي المتنوعة الاشتراك في خدمة طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة وكذلك الأيتام الحاملين الجنسية فقط، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من اجل معرفة موعد صرف المعونة المالية متي تصرف، من خلال هذا المقال سوف نقوم بوضع الرابط المباشر للخدمة حتي نسهل الأمر علي جميع مستحقي الإعانة المالية المقدمة للأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توفر أيضا عددا كبيرا من الاستعلامات والخدمات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، فمن ضمن تلك الخدمات هي الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم الهوية وكذلك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي والاستعلام الالكتروني الضمان الاجتماعي برقم الهوية فقط والذي يوفر معرفة أمكان مراكز التأهيل الأهلية لكي يستطيعوا الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية التي تقدم للأيتام والمعوقين علي هيئة معونات مادية أو اجتماعية.

خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية (لذوي الإعاقة – كفالة أيتام)

خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية (لذوي الإعاقة – كفالة أيتام)

خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية (لذوي الإعاقة – كفالة أيتام)

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وختاما يمكن الاستعلام عن الإعانة المالية برقم المستفيد من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من اجل الوصول لرابط الخدمة من اجل أدخال رقم المستفيد أو الطالب من ثم البحث عنها بشكل إلكتروني لعرض كافة المعلومات الخاصة بنوع الإعانة المالية وبيانات المستفيد وغيرها من التفاصيل.

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