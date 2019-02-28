شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في القاهرة: لا سعوديين بين ضحايا ومصابي حادثة محطة مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية أسامة نقلي عدم وجود أي مواطنين سعوديين بين المصابين والمتوفين في حادثة محطة مصر. أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية أسامة نقلي عدم وجود أي مواطنين سعوديين بين المصابين والمتوفين في حادثة محطة مصر. وسأل السفير السعودي في مصر الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



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