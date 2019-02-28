شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الإعلام المرئي» والإمارات لتطوير صناعة السينما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، مع المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد خلفان النعيمي، تطوير صناعة السينما وأطر التنسيق في ما يتعلق بالتصنيف العمري للمحتوى المرئي والمسموع.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.