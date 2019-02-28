شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يستمع لمطالب المواطنين واحتياجاتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مجلس الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأ استقبال المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين، في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

حضر اللقاء، وكلاء إمارة منطقة جازان، والقضاة والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.